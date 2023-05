Meteo – Primavera ancora rinviata: fasi perturbate a ripetizione nei prossimi giorni

Condizioni meteo in Italia: instabilità in arrivo

Salve e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede una saccatura atlantica in allungamento verso il Mediterraneo centrale, dove va ad approfondire un minimo di pressione la suolo. Questo porta maltempo in Italia, con instabilità pomeridiana diffusa. Fenomeni intensi potranno interessare il Nord-Est, localmente anche a carattere di nubifragio. Oltre al maltempo è in arrivo anche un calo termico, con le temperature che subiranno una diminuzione soprattutto nei valori massimi.

Previsioni meteo per oggi

Meteo oggi – Queste le previsioni per oggi 11 Maggio: Al Nord: Al mattino temporali e nubifragi sul Triveneto, asciutto altrove con molte nubi. Al pomeriggio instabilità diffusa su Alpi e Prealpi, con neve sui rilievi dai 1700-2000m metri. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse, più asciutto sull’Emilia Romagna. Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare specie sui settori Tirrenici, ma con tempo asciutto. Al pomeriggio instabilità diffusa con piogge e temporali. In serata residui fenomeni su Marche, Toscana e Umbria, asciutto altrove ma con cieli irregolarmente nuvolosi. Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, isolate piogge sulle coste della Campania. Al pomeriggio instabilità in aumento su Campania, Molise, Puglia e nord della Basilicata, nessuna variazione altrove. In serata fenomeni in esaurimento ovunque con ancora cieli sereni o poco nuvolosi.

Forte maltempo confermato nel weekend

Nel corso del weekend la circolazione depressionaria con aria più fredda in quota dovrebbe portarsi sul Mediterraneo, approfondendo diverso minimi di pressione al suolo. Questo dovrebbe portare una nuova fase di maltempo diffuso sull’Italia. Ancora presto per entrare nei dettagli della distribuzione delle precipitazioni, ma stando agli ultimi aggiornamenti dei modelli GFS ed ECMWF sembrerebbe che il maltempo dovrebbe interessare soprattutto le regioni centro-settentrionali, con fenomeni anche molto intensi al Nord-Est. Clima che dovrebbe risultare piuttosto fresco per il periodo, con temperature anche di 3-5 gradi sotto le medie del periodo.

Piogge reiterate fino a metà mese

Ultimi aggiornamenti dei modelli meteo che mostrano intorno alla metà del mese di maggio un anticiclone delle Azzorre posizionato sull’Atlantico. L’Europa e il Mediterraneo centro-occidentale potrebbero così restare sede di una vasta struttura depressionaria colma di aria più fredda. Almeno fino a metà mese condizioni meteo che in Italia risulteranno dunque instabili o perturbate con piogge e temporali per molti giorni.

