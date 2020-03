METEO – PRIMAVERA in ITALIA da Sabato? No, COLPO DI SCENA con le conferme sul CLAMOROSO ritorno dell’INVERNO

Meteo Italia: grandi conferme in arrivo quest’oggi

Quella di oggi sarà l’ennesima giornata di bel tempo in Italia e dal clima tipicamente primaverile, da segnalare soltanto un pò di fresco al prima mattino e qualche nube di troppo in transito al sud e tra Marche, Romagna e Umbria. Quanto durerà questa fase meteo di generale stabilità in compagnia dell’Anticiclone delle Azzorre? In questo editoriale tratteremo uno dei eventi di gelo e neve tardiva potenzialmente tra i più pericolosi degli ultimi 20 anni.

Meteo: Anticiclone senza fissa dimora. Sole e clima primaverile per ora, poi freddo e neve tardiva?

Fino alla giornata di Domenica avremo tempo stabile su quasi tutta Italia, il caldo si farà sentire specialmente tra Giovedì e Sabato quando raggiungeremo facilmente i 20°c in diverse città della penisola e localmente anche i 22°c. Tuttavia, l’anticiclone non avrà fissa dimora in Italia, dove andrà? Cosa ci attendiamo dalla giornata di Domenica? Nel prossimo capitolo troverete maggiori dettagli.

Anticiclone verso terre solitamente fredde, freddo verso terre solitamente calde

Fondamentali conferme arrivano alle prime ore dell’alba di stamani da parte dei principali modelli meteo sulla sfuriata dell’Inverno in Italia per la prossima settimana, potenzialmente molto forte. Mentre l’ anticiclone si dirigerà dall’Europa centro-meridionale verso la Scandinavia, un nocciolo molto freddo di matrice polare potrebbe staccarsi dal Polo e girovagare per l’ Europa, fino a raggiungere anche l’Italia. Gelo e neve tardiva sempre più probabili in Italia per la prossima settimana.