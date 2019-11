METEO – profondo vortice depressionario, rischio NUBIFRAGI in ITALIA, ecco dove

Ciclone Mediterraneo in formazione?

Si prospetta per l’Italia una nuova settimana in compagnia di severo maltempo con piogge, temporali e rischio nubifragi. Nella giornata di domani avremo poi l’approfondimento di un minimo depressionario nei pressi della Sicilia con valori di pressione al suolo fino a 985 hPa. Potremmo dunque assistere alla formazione di un piccolo ciclone mediterraneo in spostamento poi verso nord. Attenzione dunque soprattutto sulla Sicilia e più in generale al Sud Italia dove le condizioni meteo saranno in forte peggioramento e oltre alle abbondanti piogge soffieranno anche intensi venti.

Situazione sinottica sull’Europa

Il mese di novembre prosegue tipicamente autunnale con una serie di perturbazioni e vortici depressionari che si susseguono anche sul Mediterraneo. A livello europeo troviamo l’anticiclone delle Azzorre in gran forma ma piuttosto stabile nella sua sede naturale con valori di pressione al suolo fino a 1030 hPa sulle omonime Isole. Una serie di vortici depressionari scorrono invece tra Groenlandia, Islanda e Isole Britanniche con minimi al suolo anche di 980 hPa. Questi raggiungono poi l’Europa centro-occidentale interessando anche il Mediterraneo e portando condizioni meteo instabili o perturbate anche in Italia. Questo trend sembra destinato a durare ancora per diversi giorni.

Evoluzione meteo prossimi giorni

Nella giornata odierna piogge e acquazzoni sparsi interesseranno un po’ tutta la Penisola risultando localmente più intensi sui settori occidentali. Tra la sera e la notte ecco però un forte peggioramento meteo in arrivo sulle regioni meridionali con piogge e temporali diffusi specie su Sicilia, Calabria e Puglia. Concreto rischio nubifragi soprattutto sui settori ionici di Sicilia e Calabria. Nella giornata di domani ancora condizioni meteo perturbate al Sud Italia con piogge e temporali anche intensi. Il maltempo si sposta però anche sulle regioni del Centro e al Nord-Est mentre rimarranno più asciutte le regioni di Nord-Ovest. Mercoledì il minimo depressionario dovrebbe risalire l’Italia dispensando ancora maltempo su molte regioni.