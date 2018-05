Meteo Italia: tempo instabile o a tratti perturbato con rovesci e temporali anche intensi al pomeriggio.

METEO: prosegue la fase di tempo instabile in ITALIA con piogge e temporali pomeridiani – 8 Maggio 2018 – Tempo stabile e per lo più soleggiato al primo mattino sulle regioni italiane eccetto la presenza di qualche nube ai bassi strati sulla Toscana, Lazio, Campania e al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane la rapida formazione di nubi convettive potranno generare rovesci o temporali diffusi su alcune regioni italiane sia nella giornata odierna che nei prossimi giorni. Tutto questo a causa della presenza di una vasta circolazione depressionaria con aria fresca e instabile associata in quota e l’ assenza di una figura anticiclonica sufficientemente robusta sul bacino del Mediterraneo. Nella giornata odierna piogge e temporali anche intensi interesseranno soprattutto Alpi e zone interne del Centro-Sud con fenomeni in sviluppo lungo la dorsale appenninica e in movimento poi verso le coste tirreniche. Le temperature risulteranno ancora in linea con la climatologia di riferimento. […]