Meteo – Prossima settimana ancora incerta tra anticiclone delle Azzorre più invadente ed ancora correnti fredde da nord

Saccatura artica in affondo sul Mediterraneo centrale

Salve e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede una saccatura artica in affondo sul Mediterraneo centrale con minimo al suolo proprio sull’Italia e nel corso delle prossime ore tenderà ad isolarsi dal flusso perturbato principale in scorrimento alle latitudini medio-alte. Questo porterà durante la giornata odierna maltempo di stampo invernale sull’Italia con anche neve a quote relativamente basse, salvo condizioni meteo più stabili con schiarite al Nord-Ovest. Temperature in diminuzione su valori anche di 4-6 gradi sotto media.

Venerdì con residuo maltempo e neve a quote basse

Nella giornata di domani circolazione fredda che si muoverà tra Mediterraneo centrale e Balcani, con minimo al suolo oramai più ad est sulla Penisola Balcanica. Questo porterà ancora maltempo al Sud e sul medio e alto versante adriatico, con neve fin verso i 400-500 metri al Centro-Nord, fino ai 500-700 metri tra Campania, Molise e Basilicata e fino agli 800-900 metri tra Calabria e Sicilia. Atteso un miglioramento invece sul resto del Nord e sul medio versante tirrenico, con anche delle schiarite specie al Nord-Ovest. Temperature che che tenderanno ulteriormente a diminuire, specie nei valori minimi, mentre le massime risulteranno in lieve ripresa al Nord e sul medio versante tirrenico grazie anche al maggiore soleggiamento. Tendenza comunque verso un graduale miglioramento.

Circolazione fredda verso la Grecia nel weekend, graduale miglioramento in Italia

Nel corso del weekend la circolazione fredda tenderà ad allontanarsi verso Grecia e Turchia, lasciando spazio ad un miglioramento più generale sull’Italia. Nella giornata di sabato ancora residui fenomeni al Sud con neve fino a quote di bassa montagna. Stabilità diffusa domenica con ampie schiarite, salvo dei disturbi al Nord-Ovest a causa di un nuovo impulso fredda che dall’Europa centro-occidentale si muoverà verso il Mediterraneo occidentale, scorrendo sul bordo orientale dell’anticiclone delle Azzorre posizionati in Atlantico con massimi al suolo fino a 1040 hPa appena a sud-ovest delle Isole Britanniche. Temperature in ripresa ma clima ancora fresco comunque su valori più vicini alle medie o ancora di qualche grado al di sotto soprattutto al Sud.

Prima parte della prossima settimana con la primavera che ci riprova

Il modello americano GFS mostra per la prima parte della prossima settimana l’anticiclone delle Azzorre in espansione su Europa occidentale e Mediterraneo centro-occidentale, con massimi al suolo comunque ancora in pieno Atlantico. Questo proteggerebbe la Penisola Italiana, con le fredde perturbazione che scenderanno più ad est tra Balcani ed Europa orientale. Dal punto di vista termico, con la Penisola Italiana sul bordo orientale dell’anticiclone, potremmo aspettarci aria fredda che potrebbe interessare le regioni adriatiche ed il Sud portando temperature anche sotto media, mentre il Nord-Ovest, la Sardegna ed il medio versante tirrenico risulterebbero più protette con rialzo termico più evidente e non esclusi valori anche di qualche grado sopra le medie. La primavera dunque potrebbe riprovarci, portando tempo stabile in Italia e clima mite su alcune regioni. Il modello europeo ECMWF mostra invece l’anticiclone delle Azzorre meno invadente ed il Mediterraneo centrale ancora interessato da fredde correnti settentrionali che manterrebbero un clima invernale e porterebbe condizioni meteo a tratti instabili. Incertezza dunque ancora elevata.

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