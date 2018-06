Italia tra l’ Anticiclone delle Azzorre e locali temporali pomeridiani durante la prossima settimana, vediamo maggiori dettagli all’ interno.

METEO PROSSIMA SETTIMANA: bel tempo prevalente in Italia salvo locali temporali su Alpi e settori interni centro-meridionali – 17 Giugno 2018 – L’ Anticiclone delle Azzorre confinato sulla sua sede originaria per gran parte di questa stagione primaverile sembra intenzionato a rimontare ulteriormente sull’ Europa e in gran parte anche sull’ Italia. Sole prevalente pertanto nei prossimi giorni della prossima settimana ma attenzione che saranno sempre possibili acquazzoni o temporali pomeridiani sulle Alpi, Appennino e settori interni di Lazio, Abruzzo e regioni meridionali, isole comprese. Le temperature poi subiranno un graduale aumento nella prossima settimana rispetto ai valori che si registrano attualmente in Italia, tuttavia avremo clima gradevole senza alcun eccesso e temperature per lo più in media con picchi di 30-32°c specie al nord e regioni tirreniche. […]