Durante la prossima settimana le correnti perturbate dall’ Atlantico potrebbero arrivare in Italia e riportare condizioni meteo instabili o perturbate.



METEO PROSSIMA SETTIMANA: depressione Atlantica in ingresso sul Mediterraneo, altre piogge in arrivo per l’ Italia? – 11 Ottobre 2018 – Forti piogge investono in pieno in queste ore la Sardegna, la Liguria, il Piemonte, la Lombardia, la Toscana e il Lazio mentre sul resto dell’ Italia la situazione meteo risulta in prevalenza stabile eccetto deboli piogge in arrivo nelle prossime ore. Poi nel fine settimana la situazione meteo potrebbe migliorare momentaneamente grazie ad un promontorio di alta pressione in estensione sul bacino del Mediterraneo, mentre durante la prossima settimana si potrebbe aprire una fase di tempo instabile e perturbato con nuove piogge in arrivo in tutta Italia. Una depressione di natura Atlantica infatti viene segnalata dai principali modelli meteo in ingresso sul bacino del Mediterraneo occidentale già nei primi giorni della prossima settimana e con essa piogge specie sui settori tirrenici della penisola. […]