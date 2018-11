METEO prossima settimana: maltempo in Italia, neve al nord

Clima più invernale che autunnale ora in Italia con le correnti nord-orientali dalla Russia. Attenzione alla prossima settimana con un’ ondata di maltempo in arrivo e neve al nord Italia.

Qualche disturbo in queste ore sul versante adriatico e al sud, stabile altrove.

Le correnti continentali dalla Russia più fredde sono arrivate in Italia e si sentono gli effetti con le temperature scese sensibilmente in tutta Italia rispetto i valori dei giorni scorsi quando l’ Anticiclone nord-africano dominava lo scenario generale con sole prevalente salvo foschie e nebbie. Ora il clima in Italia risulta più invernale che autunnale con valori vicino lo zero al mattino al nord, intorno i 10 gradi al centro-sud. Tuttavia il tempo si presenta in buona parte stabile eccetto deboli nevicate a bassa quota sulle Alpi e prealpi di Piemonte e Valle d’ Aosta, deboli nevicate anche in Appennino a quote medie e qualche pioggia dalla Romagna alla Puglia oltre che sulla Calabria e sulle isole maggiori.

Tendenza meteo prossima settimana.

Importanti conferme giungono infatti da parte dei modelli meteo di stamani con il transito di un minimo di bassa pressione in formazione sul Mediterraneo occidentale durante la prossima settimana in contemporanea con le correnti più fredde dalla Russia in prossimità del suolo al nord Italia. Un mix ideale questo per l’ arrivo della neve fino a quote molto basse al nord Italia mentre al centro e al sud ci attendiamo molte piogge e clima più autunnale con un aumento delle temperature. . Questo è quello che ad oggi i principali modelli meteo di indicano per la prossima settimana specie nella giornata di Martedì 20 Novembretemperature in sensibile calo già dal fine settimana e possibili precipitazioni in arrivo durante la prossima settimana, anche a carattere nevoso.