Meteo – Prossima settimana più stabile e con possibile nuova fiammata africana in Italia. Ecco la tendenza

Correnti instabili investono progressivamente l’Italia

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Una depressione atlantica ha raggiunto l’Europa occidentale, erodendo anche il bordo occidentale del promontorio anticiclonico disteso sul Mediterraneo. Correnti umide e instabili stanno progressivamente interessando l’Italia, prima al Nord e nel corso delle prossime ore in estensione sulle regioni centrali, portando maltempo anche intenso. Non esclusi infatti locali nubifragi su molte zone del Nord e sulla Toscana.

Ancora instabilità domani con anche calo termico

Nel corso della giornata di domani la depressione atlantica andrà a muoversi tra Europa centro-occidentale e Mediterraneo centro-occidentale ed il Mediterraneo centro-occidentale, fino a raggiungere l’Italia centro-settentrionale entro la serata. Questo rinnoverà condizioni di tempo instabile con piogge e temporali da isolati a sparsi al Centro-Nord e qualche locale fenomeno in arrivo anche sui settori tirrenici del Sud. Inoltre le temperature tenderanno a diminuire sulle regioni centro-settentrionali e sulla Sardegna, portandosi su valori anche leggermente sotto media, mentre farà ancora molto caldo al meridione.

Weekend con tempo in miglioramento, ma ancora dei temporali

Nella giornata di venerdì la circolazione depressionaria raggiungerà i Balcani, venendo assorbita da una vasta aria di bassa pressione che dalla Scandinavia si estende sull’Europa centro-orientale. Evoluzione sinottica per il weekend che vedrà l’anticiclone delle Azzorre in rimonta su Europa occidentale e Isole Britanniche, mentre una vasta area depressionaria si estenderà dalla Scandinavia fino al Mar Egeo. Penisola Italiana dunque tra le due figure bariche dove scorrono correnti settentrionali. Tempo in miglioramento in Italia ma ancora con qualche temporale, sabato al Sud e domenica soprattutto al Nord. Correnti fresche da nord che porteranno un calo termico anche sulle regioni meridionali, con clima generalmente fresco su tutta l’Italia, con valori anche leggermente sotto media.

Prossima settimana più stabile e con ritorno del caldo

Stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli, nel corso della prossima settimana dovremmo assistere ad una rimonta dell’alta pressione, la quale porterà stabilità diffusa in Italia. Temperature ancora accettabili nella prima parte, con valori nella media, mentre nei giorni centrali della settimana sembra sempre più probabile una fiammata africana con temperature che si porterebbero su valori di diversi gradi sopra le medie. Ma per l’ultimo weekend del mese possibile nuovo peggioramento con calo termico.

