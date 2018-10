Meteo prossima settimana: tra la giornata di Lunedì e la mattinata di Martedì 30 Ottobre possibili allagamenti e fenomeni alluvionali in alcune regioni d’ Italia.

METEO PROSSIMA SETTIMANA: possibili criticità in Italia nella giornata di Lunedì per forti piogge, settimana dal tempo tipicamente autunnale – 28 Ottobre 2018 – La lunga e intensa fase di tempo perturbato è arrivata in Italia con il primo di una serie di impulsi di maltempo provenienti dal nord-Atlantico e piogge o temporali in Liguria, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Piove anche sul resto della penisola ma al momento in maniera meno intensa e continua, tuttavia durante la prossima settimana il maltempo insisterà sull’ Italia con nuovi impulsi perturbati specialmente durante la giornata di Lunedì e le prime ore della giornata di Martedì quando non si esclude la possibilità di locali alluvioni lungo i corsi d’ acqua principali e secondari e locali frane o smottamenti. Il grosso del maltempo colpirà tuttavia le regioni settentrionali, la Toscana, il Lazio e l’ Umbria con veri e propri nubifragi, poi la settimana scivolerà via all’ insegna ancora del clima autunnale con altri impulsi perturbati tuttavia di minore intensità. Le temperature subiranno un calo nella prossima settimana a partire dalla giornata di Lunedì, tenderanno poi ad aumentare nuovamente nella seconda parte della settimana. […]