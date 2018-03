METEO PROSSIMA SETTIMANA: rimonta dell’ Anticiclone sul Mediterraneo e tempo più stabile e mite sull’ Italia, attenzione tuttavia al flusso atlantico

Meteo prossima settimana: clima primaverile sull’ Italia e non più invernale come in questi giorni grazie alle correnti meridionali prevalenti ma attenzione, sulle regioni nord-occidentali le stesse correnti meridionali potrebbero generare elevati accumuli pluviometrici specie a ridosso delle Alpi. La neve attualmente presente in maniera abbondante potrebbe subire una forte fusione accentuando sensibilmente il rischio allagamenti o esondazioni dei fiumi. Continuate tuttavia nel seguire i prossimi aggiornamenti per rimanere sempre informati sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nei prossimi giorni e nella prossima settimana –>guarda qui. […]