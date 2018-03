Dopo le correnti atlantiche in transito su tutta l’ Europa, colpo di coda dell’ inverno con clima freddo e neve su molte nazioni e sull’ Italia in queste ore e nei prossimi giorni.

METEO PROSSIMI GIORNI: clima invernale sull’ Italia con neve in arrivo non solo al nord ma anche al centro – 19 Marzo 2018 – Prima metà del mese di Marzo all’ insegna del tempo perturbato e dal clima tipicamente primaverile sull’ Italia dove le correnti atlantiche hanno prevalso. Ora le correnti atlantiche lasciano campo libero al transito di un’ irruzione di aria fredda continentale proveniente direttamente dalla Russia con gelo e neve su gran parte dell’ Europa e dell’ Italia. Condizioni meteo pertanto tipicamente invernali in queste ore sulla nostra penisola dove nevica fino in pianura e lungo le coste settentrionali. Imbiancata stamani Bologna, Modena, Venezia e altre città della pianura Padana. Meteo prossimi giorni all’ insegna del gelo e della neve in gran parte d’ Italia, specie tra la nottata di Martedì e la mattinata di Mercoledì 21 Marzo quando è atteso un importante impulso perturbato in transito e associato un ulteriore calo delle temperature specie sulle regioni centro-settentrionali dove potrebbe nevicare ancora e fin lungo le coste adriatiche.

[…]

