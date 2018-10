Nelle prossime ore e nei prossimi giorni attese pesanti piogge in alcune regioni d’ Italia, vediamo quali.



METEO PROSSIMI GIORNI: correnti perturbate sui settori occidentali dell’ Italia, locale maltempo – 10 Ottobre 2018 – Transitano le correnti meridionali sull’ Italia pilotate da una profonda saccatura di bassa pressione che si estende dal nord-Atlantico fin verso la penisola Iberica. Correnti meridionali piuttosto calde con le temperature tardo estive in queste ultime ore su tutte le città d’ Italia, registrati fino a 27 gradi a Roma, ma attenzione che oltre ad essere calde sono in grado di trasportare anche grosse quantità di umidità a tutte le quote attraverso il mar Mediterraneo e con esse anche le piogge. Piove infatti in queste ore sulla Sardegna e sul cagliaritano anche intensamente, piogge attese nelle prossime ore anche in Liguria, Piemonte, Valle d’ Aosta e nei prossimi giorni anche in Lombardia, Emilia e soprattutto in Toscana. Sul resto dell’ Italia avremo molte nubi in transito ma con poche e deboli precipitazioni. […]