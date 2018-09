Temporali pomeridiani più probabili nei prossimi giorni sull’ Italia centro-meridionale e sulle Alpi, temperature sempre piuttosto miti.

METEO PROSSIMI GIORNI: correnti più instabili in transito sull’ Italia e possibili temporali pomeridiani, clima ancora gradevole – 17 Settembre 2018 – Giornate tipiche di tarda estate quelle recentemente trascorse in Italia con l’ Anticiclone protagonista, sole e temperature oltre la media di riferimento con picchi superiori i 30 gradi in città. La situazione sinottica attuale indica ancora un Anticiclone in azione sull’Europa centro-orientale con valori pressori fino a 1025 hPa e una saccatura di bassa pressione subordinata alla vasta depressione nord-Atlantica raggiungere la penisola Iberica con valori pressori anche al di sotto dei 1010 hPa. Sull’ Italia si inseriscono intanto delle masse di aria più instabile in quota le quali favoriscono lo sviluppo di temporali pomeridiani e nei prossimi giorni della settimana in corso l’ instabilità convettiva interesserà diverse regioni centro-meridionali. Intano splende ancora il sole al mattino su gran parte dell’ Italia salvo innocue nubi in transito e le temperature saliranno nella giornata odierna fino e oltre i 30 gradi in città. […]