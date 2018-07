METEO PROSSIMI GIORNI: l’ Anticiclone nord-africano raggiungerà il suo apice, intanto tanto sole e temperature oltre la norma in tutta Italia.

METEO PROSSIMI GIORNI: intensa ondata di calore sull’ Italia e clima molto caldo – 30 Luglio 2018 – Inizia il mese di Agosto e con se il caldo afoso tipicamente italiano con le correnti direttamente dal vicino deserto nord-africano per i prossimi giorni della settimana in corso. L’apice dell’espansione dell’anticiclone africano dovrebbe arrivare proprio nei prossimi giorni del mese di agosto con l’asse principale tra Penisola Iberica e Francia. Valori di temperatura sopra media soprattutto al Centro-Nord e punte anche di 36-38°c sulla Toscana, Umbria, Lazio e pianura Padana occidentale. Tanto sole sull’ Italia e temporali pomeridiani poco probabili e per lo più sui rilievi più interni delle Alpi, dalla giornata di Venerdì e Sabato anche in Appennino meridionale. […]