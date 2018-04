Condizioni METEO in miglioramento sull’ Italia nei PROSSIMI GIORNI con la rimonta di un promontorio di alta pressione, specie nella giornata di Sabato. Temperature in aumento.

METEO PROSSIMI GIORNI: piogge e locali temporali sull’ Italia nelle prossime 24 ore, a seguire breve pausa più stabile – 12 Aprile 2018 – In queste ore le condizioni meteo in Italia risultano fortemente perturbate specie sulle regioni centro-settentrionali a causa dell’ azione della circolazione di bassa pressione di matrice atlantica. Piogge e locali rovesci o temporali sono segnalati sulla Lombardia, Triveneto e Friuli Venezia Giulia, specie sui settori prealpini. Nevica sulle Alpi oltre i 1400-1800 metri di quota. Molte nubi in transito anche sul resto della penisola ma con deboli precipitazioni associate. Meteo prossimi giorni all’ insegna di un momentaneo miglioramento del tempo con la rimonta dell’ Anticiclone e temperature in sensibile aumento specie sulle regioni centro-meridionali dove si potranno toccare i 25°c sulla Sicilia, Calabria e Puglia. Bel tempo atteso pertanto nella giornata di Venerdì 13 Aprile salvo residui rovesci al nord Italia e soprattutto nella giornata di Sabato 14 Aprile, prima di un nuovo peggioramento del tempo. […]