METEO PROSSIMI GIORNI: sole prevalente in Italia, attenzione a foschie o nebbie mattutine

Residua instabilità in queste ore al nord Italia, nei prossimi giorni sole ovunque salvo locali foschie o nebbie e clima mite.

Anticiclone nord-africano in rimonta sull’ Italia.

La situazione sinottica generale indica al momento un vasto e profondo campo di bassa pressione sull’Atlantico settentrionale con valori minimi pressori fino a 985 hPa. Allo stesso tempo un campo altopressorio molto pronunciato staziona sulla Russia occidentale con valori pressori massimi fino a 1050 hPa. Anticiclone delle Azzorre posizionato nella sua sede naturale con valori di pressione al suolo fino a 1025 hPa, promontorio di alta pressione di natura sub-tropicale in espansione verso nord attraverso il Mediterraneo centrale e l’ Italia.

Tendenza meteo prossimi giorni in Italia.

Sole prevalente in tutte le regioni d’ Italia salvo foschie o nebbie in pianura Padana e valli del centro-sud peninsulare. La stagione autunnale 2018 procederà con il tempo stabile in Italia per diversi giorni con sole in montagna e lungo le coste, foschie o nebbie tipiche del periodo in pianura e valli interne. Clima tuttavia mite specie durante le ore centrali della giornata con le temperature superiori la media del periodo eccetto laddove le foschie e le nebbie risulteranno più spesse e durature per la maggior parte della giornata.