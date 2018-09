Tornerà il sole in Italia nei prossimi giorni della settimana e le temperature torneranno a risalire su valori tardo estivi, intanto possibili temporali al pomeriggio nella giornata odierna.

METEO PROSSIMI GIORNI: tempo in graduale miglioramento sull’ Italia, residue piogge o temporali nella giornata odierna – 3 Settembre 2018 – La situazione sinottica attuale indica un profondo vortice depressionario sull’Islanda con valori di pressione al livello del mare fino a 980 hPa e la saccatura di bassa pressione subordinata che ha raggiunto l’ Italia nelle ultime ore generando precipitazioni diffuse al centro-nord e un calo delle temperature. Anche nella giornata odierna saranno possibili dei acquazzoni o temporali al pomeriggio sulla Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, localmente sui settori interni del sud peninsulare e sulle Alpi. Tuttavia la tendenza meteo per i prossimi giorni della settimana in corso vede un graduale miglioramento del tempo con sole prevalente da nord a sud e temperature in decisa rimonta. […]