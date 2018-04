Meteo prossimi giorni: i temporali pomeridiani interesseranno molti settori italiani nella giornata odierna e durante i prossimi giorni della settimana in corso, specie al centro-sud Italia

METEO PROSSIMI GIORNI: tempo instabile con piogge o temporali pomeridiani in Italia – 16 Aprile 2018 – Sull’ Italia una circolazione di bassa pressione in transito determinerà condizioni di tempo per lo più instabile specie durante le ore pomeridiane con piogge e temporali diffusi. Meteo prossimi giorni con tempo instabile specie al centro-sud Italia e regioni di nord-est con rovesci o temporali e qualche grandinata non del tutto esclusa. Al mattino e durante la nottata il tempo si presenterà comunque stabile un po su tutte le regioni italiane, mentre dalla tarda mattinata fino alla sera e soprattutto durante le ore pomeridiane sono attesi rovesci e temporali specie sui settori interni peninsulari. Le regioni più interessate dall’ instabilità pomeridiana potrebbero essere Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. […]