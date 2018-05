Piogge, temporali e temperature sotto la media di riferimento sull’ Itali nei prossimi giorni della settimana in corso.

METEO PROSSIMI GIORNI: tempo perturbato sull’ Italia con piogge e temporali, temperature sotto la media – 14 Maggio 2018 – Nei prossimi giorni della settimana in corso la situazione meteo in Italia risulterà piuttosto perturbata con piogge diffuse, localmente intense e soprattutto le temperature sotto la media del periodo. Il tutto a causa dell’ arrivo di una vasta e ben organizzata depressione di matrice nord-Atlantica in grado di stazionare per diverse ore sull’ Italia. Le regioni maggiormente interessate dal maltempo saranno quelle settentrionali e quelle centrali. Piove infatti in queste ore sul Piemonte, Liguria, Valle d’ Aosta e Lombardia con la neve tornata a cadere sulle Alpi fin sotto i 1500 metri di quota tra Piemonte e Valle d’ Aosta. Nelle prossime ore le precipitazioni raggiungeranno anche il restante nord Italia e gran parte del centro con piogge, rovesci e temporali. Attenzione anche ai forti venti occidentali e a possibili mareggiate lungo le coste esposte. […]