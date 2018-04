Ultime uscite dei modelli meteo che indicano una pericolosa evoluzione meteo nei prossimi giorni sull’ Italia nord-occidentale con piogge continue e di forte intensità.

METEO PROSSIMI GIORNI: una perturbazione di matrice nord-atlantica determinerà condizioni fortemente perturbate al nord-ovest Italia – Evoluzione meteo prossimi giorni piuttosto delicata sull’ Italia con il coinvolgimento delle regioni di nord-ovest di una forte ondata di maltempo. Piove in queste ore sulla Liguria, Lombardia, Piemonte ed Emilia mentre la giornata risulta più stabile e in parte soleggiata sul resto della penisola. Attenzione che le correnti meridionali in risalita dal bacino del Mediterraneo sotto la spinta di un vasto e intenso vortice di bassa pressione in arrivo sulla penisola Iberica potranno impattare per molte ore sulle regioni nord-occidentali causando precipitazioni molto forti e possibili criticità. Le precipitazioni risulteranno nevose al di sopra dei 1200-1700 metri di quota sulle Alpi con accumuli anche abbondanti sul Piemonte e Valle d’ Aosta. […]