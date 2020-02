METEO – Prossimo WEEKEND in compagnia del MALTEMPO con PIOGGE e GRANDINE, i dettagli

Appena trascorso un weekend primaverile

Il weekend appena passato è trascorso all’insegna del bel tempo generale (eccezion fatta per l’alto versante tirrenico con qualche addensamento nuvoloso che ha causato qualche occasionale e locale pioviggine in Liguria) grazie agli effetti portati al suolo da parte dell’Anticiclone di origine africana, prima rimonta anticiclonica dell’inverno di tale matrice. Le temperature hanno raggiunto picchi anche prossimi ai +22°C sulle Isole Maggiori, anche se l’apice dell’ondata di calore si è raggiunta solamente oggi.

Oggi picchi termici che sfiorano i +24°C sulla Sardegna orientale

L’apice dell’ondata di caldo fuori stagione si è registrata quest’oggi sull’Italia, con le temperature che hanno sfiorato anche i +24°C sulle zone orientali della Sardegna, raggiungendo valori tipici del mese di aprile. Non è finita qui, poiché valori incredibili si sono raggiunti anche sulle regioni settentrionali italiane, in particolare in Piemonte e Lombardia, dove si sono registrati anche localmente i +22/+23°C soprattutto nelle aree pedemontane. Diffusi invece i +20°C per lo stivale, assicurando in Italia una giornata primaverile.

Parentesi invernale in settimana, poi perturbazione nordatlantica per il prossimo weekend

L’evoluzione meteo successiva a quest’ondata di caldo fuori stagione in Italia, vedrebbe l’abbassamento e la successiva discesa verso la nostra Penisola di aria polare marittima, che porterebbe nuovamente la neve a quote medio-basse soprattutto sul versante adriatico. Poi una perturbazione nordatlantica si getterà nel Mediterraneo, provocando una fase di forte maltempo proprio con l’esordire del mese di marzo.