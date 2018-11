Meteo: qualche disturbo al nord-ovest e isole maggiori, per il resto dell’ Italia sole prevalente

Condizioni meteo in Italia stabili nella prossima settimana.

Alta pressione di matrice nord-africana in Italia durante la prossima settimana, alta stabilità atmosferica e precipitazioni assenti su tutte le regioni. Sole da nord a sud salvo possibili foschie o banchi di nebbia in pianura e lungo le valli specie durante il primo mattino. Clima mite con temperature ovunque oltre la media del periodo specie lungo le coste e in montagna.Vi invitiamo comunque a seguire tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube per rimanere sempre informati sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.