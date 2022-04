METEO – Rapido PEGGIORAMENTO sull’ITALIA, ecco dove colpiranno PIOGGE e TEMPORALI nelle prossime ore

Ultimi scampoli di Primavera, attese massime localmente di oltre +25°C!

Meteo Italia – Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione meteorologica in Italia sta per subire un mutamento per l’approssimarsi di un fronte freddo in discesa dal nord Europa. La prima parte della giornata odierna risulterà tuttavia ancora stabile da nord a sud, con temperature decisamente primaverili ed al di sopra delle medie del periodo. I valori massimi raggiungeranno nel primo pomeriggio i +24/+25°C sulla Pianura Padana centro-occidentale, mentre sulle zone interne di Toscana, Lazio e Sardegna sono attese punte di +25/+27°C.

Fronte freddo dal pomeriggio, in arrivo acquazzoni e temporali al nord

Il tepore primaverile ha le ore contate, dalla sera odierna faranno ingresso forti correnti settentrionali, responsabili di un calo delle temperature su tutto il Paese anche di 6-8°C. L’aria fresca favorirà inoltre lo sviluppo di acquazzoni e temporali nel corso del pomeriggio ad iniziare dalle Prealpi veneto-friulane. Il fronte instabile scivolerà rapidamente verso sud, con i fenomeni attesi in estensione nel corso del pomeriggio anche alla Lombardia sud-orientale, specie tra bergamasco, bresciano e mantovano, nonché alla pianura veneta e localmente sul nord dell’Emilia; acquazzoni e temporali in estensione all’Emilia, Piemonte occidentale e Levante Ligure dalla sera. I fenomeni risulteranno piuttosto rapidi e seguiti dall’ingresso di tese e fresche correnti settentrionali. Nottetempo il fronte instabile si porterà verso il sud Italia, determinando un generale miglioramento del tempo sulle regioni settentrionali.

Dalla sera locali fenomeni anche al centro, poi tocca al sud e Sicilia

L’impulso instabile scivolerà rapidamente verso sud, determinando un parziale peggioramento del tempo anche sulle regioni centrali. I primi locali acquazzoni prenderanno forma nel corso del pomeriggio sui monti appenninici e localmente sulle Metallifere, ma si tratterà di fenomeni molto localizzati. Nel corso della sera acquazzoni e temporali transiteranno sulla Toscana centro-occidentale e parte del Lazio, raggiungendo nottetempo l’Abruzzo ed il sud Italia. Pasqua con tempo in generale miglioramento, ma non mancheranno residui acquazzoni e temporali; vediamo nella pagina successiva le aree interessate dai fenomeni per la giornata di domani.