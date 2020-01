METEO – RIBALTONE MODELLISTICO, l’anticiclone va KO, MALTEMPO con NEVE e PIOGGE in arrivo in ITALIA, i dettagli

L’Anticiclone sta cedendo il passo al maltempo

L’Alta pressione che nei passati giorni si è dimostrato molto in forma non solo per la sua estensione, ma anche per la sua robustezza su gran parte dell’Europa centro-occidentale, facendo registrare persino valori di pressione atmosferica, ha abbassato la guardia nelle ultime ore e una saccatura di origine nordatlantica ne sta approfittando per muoversi e affondare sulla nostra Penisola. Come vedremo infatti, sono in atto le prime note di maltempo in Italia.

Piogge in atto sulla Liguria e sulle regioni nordoccidentali

Il maltempo è infatti già in atto in queste ore e già da questo pomeriggio sulla Liguria e in alcune zone delle regioni nordoccidentali italiane, come ad esempio l’alessandrino. Mentre sulla Liguria i fenomeni risultati a tratti anche particolarmente intensi, soprattutto lungo la fascia costiera, sul resto del nordovest le precipitazioni ove colpiscono risultano generalmente di debole o moderata intensità, con accumuli generalmente scarsi un po’ ovunque fin ora.

Ribaltone modellistico per la prossima settimana

Rispetto a quanto mostravano i principali centri di calcolo fino alla giornata di ieri, nella giornata odierna l’evoluzione meteo post weekend presenta delle novità non indifferenti. A partire infatti da martedì 28 gennaio la corrente a getto si abbasserà verso latitudini più meridionali, scorrendo sull’Italia settentrionale e portando occasionale maltempo sulla nostra Penisola nel corso della settimana. Inoltre torna la neve e neanche poca sulle Alpi. Entriamo maggiormente nel dettaglio.