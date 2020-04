METEO: rischio anticiclone NO STOP sull’Europa, prolungata assenza di piogge in vista per l’ITALIA fino a dopo Pasqua?

Minimo depressionario sul nord Africa e piogge sparse sulle regioni del Sud Italia

Condizioni meteo in netto miglioramento sulla nostra Penisola anche se il freddo del mattino è ancora pungente con brinate diffuse. Una circolazione depressionaria sta però transitando sul nord Africa portando locali piogge e acquazzoni sulle nostre regioni meridionali. Oggi ci attendiamo dunque tempo instabile su Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Generale miglioramento comunque entro la serata un po’ ovunque. Si profila invece all’orizzonte un lungo periodo anticiclonico e dunque siccitoso, vediamo la tendenza meteo.

Anticiclone nel weekend, temperature in aumento, locali temporali pomeridiani

Tra Sabato e Domenica ecco l’anticiclone rimontare sull’Europa centrale e poi orientale interessando anche l’Italia dove porterà due giornate primaverili dalle condizioni meteo in prevalente asciutte. Non mancherà comunque qualche breve e isolato acquazzone o temporale pomeridiano specie nelle zone interne del Sud. Questo però tra Grecia e Turchia sarà ancora attiva una circolazione depressionaria con aria più fredda in quota che disporrà correnti in quota dai quadranti nord-orientali sulle nostre regioni centro-meridionali.

Alta pressione no stop durante la Settimana Santa e probabilmente fino al weekend Pasquale

Principali modelli ormai concordi per una Settimana Santa sotto il segno dell’anticiclone. Già tra Lunedì e Martedì un vasto campo di alta pressione si estenderà dalla Penisola Iberica all’Europa orientale passando per il Mediterraneo. Valori di pressione fino a 1035 hPa e condizioni meteo in prevalenza stabili su buona parte del vecchio continente dove le temperature saliranno anche al di sopra delle medie. Al momento sembra che l’anticiclone possa durare fino al weekend di Pasqua e oltre configurando probabilmente un periodo siccitoso. Uniche piogge potrebbero arrivare da isolati temporali pomeridiani.