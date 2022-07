METEO ROMA – Al via una settimana ROVENTE con SOLE e TEMPERATURE oltre i 35°C e punte di 40°C. Le PREVISIONI

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e buon inizio settimana cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica ve vede un vasto e robusto promontorio africano esteso sull’Europa centro-occidentale, mentre una goccia fredda è situata ad ovest della Penisola Iberica, favorendo una maggiore risalita di aria molto calda che va ad interessare soprattutto la Penisola Iberica e l’Europa occidentale, portando caldo record. Sull’Italia avremo cosi tempo stabile e cieli soleggiati, con temperature in graduale aumento, con conseguente ulteriore aggravamento della situazione idrica. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Roma e per il Lazio!

Previsioni meteo Roma oggi

Primo giorno della settimana all’insegna del bel tempo su Roma e sul Lazio, ma con instabilità pomeridiana nelle zone interne. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni. Dalla tarda mattinata e nel corso delle ore pomeridiane nuvolosità in formazione nelle zone interne con possibili acquazzoni associati specie sull’Appennino ciociaro, ancora soleggiato sulla Capitale e sui settori costieri e sub-costieri del Lazio. In serata nuovamente stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Per ulteriori dettagli, consulta il meteo Roma! Temperature in lieve aumento, comprese su Roma tra 24°C e 36°C.

Previsioni meteo Roma domani

Anche la giornata di domani sarà all’indegna del bel tempo su Roma e sul Lazio. Al mattino tempo asciutto con sole prevalente su tutta la regione. Al pomeriggio ancora cieli soleggiati sulla Capitale e su gran parte del Lazio, qualche nube in formazione nelle zone più interne al confine con l’Abruzzo ma senza fenomeni di rilievo associati o con al più qualche pioggia isolata. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Le temperature non subiranno grosse variazioni, comprese su Roma tra 25°C e 36°C, ma con punte sulle zone interne anche di +37/+39°C.

Settimana rovente con sole e temperature sopra la media

Il caldo intenso interesserà il Lazio e la città di Roma ancora a lungo. L’anticiclone nord africano rimarrà ben saldo sull’Europa meridionale, subendo un ulteriore rinforzo sull’Italia entro il prossimo weekend. Il caldo tenderà a divenire intenso anche sul Lazio, specie da giovedì, con le colonnine di mercurio che sulle zone interne potrebbero toccare localmente i +40°C. Su Roma le temperature nei prossimi giorni oscilleranno tra i +24/+25°C della notte ed i +35/+36°C del primo pomeriggio, per poi aumentare ulteriormente da metà settimana con punte di +37/+39°C.

