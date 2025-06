Meteo Roma – Al via un’altra settimana stabile e dal clima rovente, ma torna qualche temporale in Appennino

Situazione meteo a scala nazionale

Buon inizio settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! Possente anticiclone domina tra Mediterraneo ed Europa portando bel tempo in Italia e clima ancora rovente. delle infiltrazioni fresche in quota portano però alla formazione di temporali pomeridiani sulle Alpi e nei prossimi giorni anche in Appennino e zone interne del Centro-Sud con sconfinamenti sulle pianure, specie sulla Pianura Padana. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, lunedì 30 giugno

Avvio di settimana che vedrà condizioni meteo diffusamente stabili sul Lazio con cieli sereni o poco nuvolosi nel corso del mattino. Nel corso delle ore pomeridiane e serali situazione meteorologica invariata con cieli prevalentemente sereni sia in montagna che lungo le coste. Caldo intenso ( allerta del Ministero della Salute) su tutto il Lazio con temperature su Roma comprese tra i +24/+26°C della notte ed i +36/+38°C del pomeriggio.

Meteo Roma domani

Giornata di domani con poche variazioni sotto il profilo meteo su Roma e sul Lazio. Condizioni meteo diffusamente stabili su tutta la regione con cieli sereni nel corso del mattino. Durante le ore pomeridiane possibile qualche locale piovasco in Appennino, ancora soleggiato su Roma e sul resto del Lazio. Tra la serata e la notte tempo nuovamente asciutto ovunque con ampie schiarite. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature ancora elevate su Roma con valori compresi tra i +25/+27°C della notte ed i +36/+37°C del pomeriggio.

Settimana estiva sul Lazio e con clima rovente

Alta pressione che riuscirà a proteggere buona parte dell’Italia anche nel corso di questa prima settimana di luglio. Giornate attese nel complesso soleggiate su Roma seppur con qualche addensamento di passaggio nel corso delle ore pomeridiane. Bel tempo anche lungo le coste con sole prevalente, mentre qualche temporale tornerà nel corso del pomeriggio sui settori appenninici del Lazio. Caldo ancora intenso con notti tropicali e valori massimi oltre i +35°C.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma stabile per l’affermazione dell’alta pressione subtropicale con caldo intenso su tutto il Lazio. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!