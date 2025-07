Meteo Roma – Alta pressione che spinge sul Lazio con beltempo e caldo moderato

Ritorno dell’instabilità al Nord, ma Roma resta ancora protetta

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Una nuova fase instabile interessa l’Italia settentrionale a causa dell’afflusso di correnti più fresche in quota legate a una saccatura in transito sull’Europa centro-orientale. Il Centro-Sud, invece, si mantiene al riparo grazie alla parziale protezione offerta da un campo di alta pressione in rimonta dal Mediterraneo. Su Roma e sul Lazio la situazione si conferma più tranquilla, come vedremo, con clima estivo ma non estremo e cieli perlopiù poco nuvolosi.

Previsioni meteo Roma oggi

La giornata di oggi, martedì 8 luglio, è iniziata con cieli poco nuvolosi e clima gradevole, grazie alla ventilazione settentrionale che ha favorito un’ulteriore attenuazione dell’afa. Durante le ore centrali e pomeridiane ampie schiarite si sono affermate su Roma, accompagnate da temperature massime attorno ai +30°C. Nessun rischio di pioggia sulla Capitale, che rimane quindi in una fase di tempo stabile. In serata e nottata attese condizioni asciutte e cieli sereni o poco nuvolosi, con valori minimi intorno ai +21/+22°C.

Meteo Roma domani

Le previsioni per domani, mercoledì 9 luglio, indicano il persistere di condizioni meteorologiche favorevoli su Roma e su tutto il Lazio. Il cielo si manterrà sereno o al più velato da qualche nube di passaggio durante la giornata, senza alcun rischio di fenomeni. Il contesto climatico resterà estivo ma contenuto, con temperature massime che si aggireranno intorno ai +30/+31°C, mentre le minime scenderanno lievemente fino a toccare i +20°C, mantenendo un clima complessivamente gradevole e asciutto.

Alta pressione in graduale rimonta entro il weekend

Nei prossimi giorni l’anticiclone tornerà gradualmente a rafforzarsi anche sul Mediterraneo centrale, determinando un nuovo periodo di stabilità estiva per Roma e gran parte del Centro-Sud. Tuttavia, la presenza di una goccia fredda sui Balcani potrebbe mantenere una lieve instabilità a ridosso dell’Appennino. Sulla Capitale, invece, il tempo si confermerà asciutto e ben soleggiato almeno fino al weekend, con temperature in rialzo nei valori massimi che torneranno a sfiorare i +33/+34°C da venerdì in poi, pur mantenendo notti ancora abbastanza fresche.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.