Meteo Roma – Ancora instabilità con possibili piogge e temporali, migliora i prossimi giorni ma con clima fresco

Situazione meteo a scala nazionale

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Una circolazione depressionaria colma di aria fredda è in azione sul Mediterraneo portando maltempo di stampo invernale sull’Italia centro-meridionale ed insisterà anche nei prossimi giorni soprattutto al Sud, per poi allontanarsi sui Balcani nel weekend. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, mercoledì 26 novembre

Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutta la regione con associati locali rovesci o temporali, specie sull’Alto Lazio. Al pomeriggio poche variazioni con nuvolosità alternata a schiarite e residui locali acquazzoni. Tempo in miglioramento dalla serata con ancora molte nubi ma scarsa probabilità di precipitazioni. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in diminuzione, specie nei valori minimi e comprese su Roma tra +6/+7°C della notte ed i +10/+12°C del primo pomeriggio.

Meteo Roma domani, giovedì 27 novembre

La giornata di domani vedrà ancora un miglioramento delle condizioni meteo sul Lazio. Al mattino ancora molte nubi in transito ma con tempo per lo più asciutto. Al pomeriggio possibile qualche fenomeno in sconfinamento dall’Appennino sulla Ciociaria, poche variazioni altrove con schiarite sul Viterbese. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con nuvolosità alternata a schiarite. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature con poche variazioni e comprese su Roma tra +5/+6°C della notte ed i +11/+13°C del primo pomeriggio.

Tendenza meteo sul Lazio

A partire da venerdì le condizioni meteo si faranno diffusamente stabili con ampie schiarite su tutta la regione e con cieli che si manterranno soleggiati anche nella giornata di sabato, con temperature un ulteriore lieve diminuzione nei valori minimi, mentre le massime si manterranno stabili. Clima dunque abbastanza fresco per il periodo. Da domenica nuvolosità di nuovo in graduale aumento da ovest e dalla serata possibili anche delle piogge a partire dai settori costieri. Questo ad anticipare il peggioramento atteso per l’inizio della prossima settimana, la prima di dicembre.

