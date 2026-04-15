Meteo Roma – Ancora qualche acquazzone specie di stampo pomeridiano, ma nei prossimi giorni torna la primavera

Situazione meteo a scala nazionale

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Una goccia fredda in movimento sul Mediterraneo centrale con minimo al suolo sulla Sicilia porta condizioni meteo instabili in Italia soprattutto al centro-Sud, con fenomeni più intensi nelle ore pomeridiane. Graduale miglioramento nei prossimi giorni. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Tempo a tratti instabile durante la giornata sul Lazio. Al mattino tempo asciutto su tutta la regione con nuvolosità alternata a schiarite anche ampie. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo soprattutto nelle zone interne ma con sconfinamenti localmente fin sulle coste. Locali acquazzoni o temporali possibili dunque anche sulla Capitale, specie sui settori orientali e settentrionali della città. Dalla serata tempo in miglioramento con esaurimento dei fenomeni e graduali schiarite. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in aumento nei valori massimi su Roma e comprese tra i +13/+14°C di minima ed i +22/+23°C di massima.

Meteo Roma domani giovedì 16 aprile

La giornata di domani risulterà più stabile sul Lazio, ma ancora dei fenomeni pomeridiani. Al mattino avremo infatti tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo nelle zone interne soprattutto in Appennino, ma con sconfinamenti verso le pianure. Possibili piovaschi non esclusi anche sulla Capitale, specie sui settori nord-orientali. Migliora dalla serata con ampie schiarite. Di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana. Temperature con poche variazioni e comprese su Roma tra i +12/+13°C di minima ed i +22/+23°C di massima.

Tempo in via di miglioramento negli ultimi giorni della settimana

Nel corso dei prossimi giorni e soprattutto nel weekend la goccia fredda si allontanerà verso il Mediterraneo orientale, mentre un promontorio anticiclonico rimonterà sul Mediterraneo centro-orientale. Questo porterà condizioni meteo sempre più stabili, con giornate nuovamente primaverili su Roma e sul Lazio, con cieli soleggiati e temperature in aumento nei valori massimi, che su Roma a sfiorare i +25°C. Non escluso ancora qualche piovasco pomeridiano in Appennino.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma ancora a tratti instabile ma in miglioramento nei prossimi giorni. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!