METEO ROMA – Ancora qualche giorno di tempo asciutto, dopodiché arriva il MALTEMPO con forti TEMPORALI, ecco quando

Ancora bel tempo al centro-nord, con qualche nebbia

Per quanto riguarda le regioni centro-settentrionali oggi è aperta l’ennesima giornata con cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi su tutto il settore come è consuetudine degli ultimi giorni. Qualche nebbia si è potuta apprezzare nell’area padana, sul veneziano e sulle aree costiere orograficamente esposte ad influenza marittima, oltre che sulle vallate dove è tipica anche di questi periodi. A Roma il tempo si è presentato buono e come vedremo tale resterà per le prossime ore, con nessun episodio nebbioso da segnalare.

Molto bene anche al sud quest’oggi

Il tempo rimane pressoché buono e per certi versi migliore sulle regioni meridionali quest’oggi invece, dove a parte qualche episodio nebbioso nelle vallate interne, il cielo si è presentato fin da subito in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, dopo il maltempo dei passati giorni. Dal punto di vista termico, le temperature continueranno ad innalzarsi in maniera leggera quest’oggi, attestandosi di qualche grado sopra la media del periodo.

Previsioni meteo Roma oggi

Per quanto riguarda la città di Roma e in riferimento particolare alle previsioni meteo valide per la giornata di oggi, come anticipato già anche nel corso del primo paragrafo, la Capitale continuerà ad apprezzare il perdurare delle condizioni di stabilità come da svariati giorni a questa parte. I cieli rimarranno pressoché sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata odierna, con le temperature sopra la media del periodo e intorno ai +24/+25°C di massima, dopo una minima registrata in mattinata di +15°C.