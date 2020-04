METEO ROMA: Ancora qualche pioggia nelle prossime ore poi SOLE e CLIMA da inizio estate, i dettagli

Meteo: qualche nota di Maltempo in queste ore a Roma

Così come anticipato durante la scorsa settimana e prima delle vacanze pasquali trascorse in compagnia dell’Anticiclone, qualche pioggia sarebbe arrivata in Italia senza apportare sostanziali stravolgimenti del clima. Un lieve indebolimento dell’Anticiclone e il richiamo di correnti più umide in quota dai quadranti occidentali sotto la spinta di una circolazione di bassa pressione in prossimità della penisola iberica hanno generato un modesto peggioramento meteo con piogge sparse al centro-sud ITalia. A Roma piove in queste prime ore del mattino. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Italia

Condizioni meteo prevalentemente instabili sull’Italia in queste ore eccetto sulle regioni settentrionali dove troviamo ampie schiarite. Piogge sia a Roma in queste ore come in altre città del centro-sud Italia e clima tuttavia tipicamente primaverile con le temperature che si sono riportate in linea con la media di riferimento. Durante le prossime ore assisteremo ad un miglioramento delle condizioni meteo al centro Italia con ampie schiarite in arrivo e con le ultime piogge al sud. Poi già da domani avremo tutto sole in Italia e temperature in sensibile aumento con valori quasi estivi.

Si va verso un anticipo d’estate

Come accennato nel precedente paragrafo, sull’Italia le temperature tenderanno ad aumentare sensibilmente nel corso della settimana con valori che andranno a raggiungere quelli della media di Giugno in alcune regioni. Il tutto ad opera ovviamente delle correnti meridionali direttamente dal nord-africa pronte a raggiungere il sud Itlaia già dalla giornata di Giovedì. Previste pertanto temperature fino e localmente oltre i 30°c sulle isole maggiori, al meridione e molto probabilmente anche su Lazio, Abruzzo, Umbria e Toscana.