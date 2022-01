METEO ROMA – Ancora qualche PIOGGIA sul Lazio con TEMPERATURE in calo, poi SOLE ad oltranza. Le PREVISIONI

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Attuale situazione sinottica che mostra un fronte freddo in arrivo sull’Italia, pilotato da un vortice depressionario in discesa dalla Scandinavia verso l’Europa orientale, con aria artica in arrivo fino al Mediterraneo centrale. Peggioramento meteo che interesserà soprattutto il Sud e le regioni adriatiche, con neve anche a quote piuttosto basse, mentre le condizioni meteo saranno più stabili al Nord e sulle regioni tirreniche centrali, anche se qualche disturbo potrebbe raggiungere il Lazio. Vediamo quindi le previsioni meteo in maggiore dettaglio per Roma e per il Lazio.

Meteo Roma per oggi

Meteo – Giornata più stabile su Roma e sul Lazio rispetto a quella di ieri. Al mattino avremo cieli sereni o poco nuvolosi sul Lazio centro-settentrionale, mentre sul Basso Lazio avremo maggiore nuvolosità in transito con possibili precipitazioni isolate. Nel pomeriggio nuvolosità in arrivo da nord-est su Roma e su tutto il Lazio centro-meridionale, con possibili piogge da isolate a sparse specie sul Basso Lazio. Più asciutto sui settori settentrionali della regione con ampi spazi di sereno. Migliora in serata con tempo asciutto ed ampie schiarite in arrivo, anche se saranno possibili dei fenomeni residui sulle coste meridionali della regione. Temperature in calo nei valori minimi e stabili in quelli massi e su Roma saranno comprese tra 6°C e 12°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Previsioni meteo di Roma per domani

Meteo domani – Alta pressione in espansione da ovest porta maggiore stabilità anche su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni su gran parte della regione, salvo qualche nube tra Roma e le zone costiere e sub-costiere del Lazio centro-meridionale. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli completamente sereni. Temperature in generale diminuzione e sulla Capitale saranno comprese tra 3°C e 9°C. Vediamo a seguire la tendenza meteo per i prossimi giorni.