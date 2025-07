Meteo Roma – Ancora sole e caldo intenso, ma da inizio settimana deciso calo termico e possibile qualche temporale

Situazione meteo a scala nazionale

Buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Vasto campo di alta pressione ancora disteso su Mediterraneo ed Europa, ma che nei prossimi giorni si sbilancerà in Atlantico lasciando spazio all’arrivo di correnti più fresche e instabili. Ancora tempo stabile in Italia con qualche temporale pomeridiano, maltempo in arrivo domenica al Nord ed entro lunedì anche sulle regioni centrali, accompagnato da un generale calo delle temperature. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, venerdì 4 luglio

Ancora una giornata estiva su Roma e sul Lazio. Condizioni meteo diffusamente stabili su tutta la regione con cieli sereni nel corso del mattino. Durante le ore pomeridiane qualche acquazzone o temporale nelle zone interne e non esclusi isolati piovaschi sulle periferie settentrionali ed orientali della Capitale, soleggiato sulle coste. Tra la serata e la notte tempo nuovamente asciutto ovunque con ampie schiarite. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature roventi su Roma con valori compresi tra i +24/+25°C della notte ed i +34/+35°C del pomeriggio.

Meteo Roma domani

Giornata di domani ancora bel tempo e caldo su Roma e sul Lazio. Al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati, salvo qualche possibile piovasco in Appennino. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per i prossimi giorni. Temperature in lieve diminuzione su Roma con valori compresi tra i +24/+25°C della notte ed i +31/+33°C del pomeriggio.

Tendenza meteo per il Lazio

Nella giornata di domenica un fronte instabile seguito da aria più fresca raggiungerà il Nord portando piogge e temporali, mentre ancora stabili le condizioni meteo sulle regioni centrali salvo qualche pioggia in arrivo sulla Toscana. Attesa dunque un’altra giornata di bel tempo su Roma e sul Lazio ma con caldo in lieve attenuazione. Fronte instabile che nella serata di domenica inizierà a transitare sulle regioni centrali portando piogge e temporali sparsi, possibili anche sulla Capitale e con instabilità che dovrebbe persistere fino alla mattinata di lunedì. Al seguito del fronte ingresso di aria più fresca che porterà un calo termico nei primi giorni della prossima settimana, spazzando via il caldo africano. Le massime su Roma si porteranno infatti verso i +30°C ed anche le minime scenderanno gradualmente verso i +20°C o anche al di sotto da metà settimana. Clima che si farà dunque più gradevole.

Meteo su Roma ancora stabile e con caldo intenso, cambio di circolazione sul finire del weekend.