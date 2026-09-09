Meteo Roma – Ancora stabilità e caldo intenso, ma domani in arrivo piogge e temporali seguiti da un calo termico

Situazione meteo a scala nazionale

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! una saccatura depressionaria colma di aria fresca in movimento sull’Europa centro-occidentale sta portando un p3eggioramento delle condizioni meteo al Nord Italia e nei prossimi giorni, transitando sul mediterraneo, porterà piogge e temporali anche Centro-Sud. Il tutto sarà accompagnato anche da un calo termico, con l’aria più fresca che spazzerà via quella calda presente sul Mediterraneo, riportando le temperature nella media. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

La giornata odierna vedrà ancora condizioni di tempo stabile su Roma e sul Lazio. Sia al mattino che al pomeriggio avremo infatti tempo asciutto ed anche cieli per lo più soleggiati, salvo qualche addensamento specie nel pomeriggio sulle zone interne. In serata non sono attese poche variazioni, mentre nella notte non esclusi i primi acquazzoni sui settori settentrionali della regioni al confine con la Toscana. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con poche variazioni o in lieve calo nei valori massimi su Roma e comprese tra i +22/+24°C della notte ed i +30/+31°C del primo pomeriggio.

Meteo Roma domani

La giornata di domani vedrà un peggioramento delle condizioni meteo sul Lazio a causa del transito del fronte instabile. Al mattino attese piogge e temporali sul Lazio centro-settentrionale, specie sul Viterbese, anche se non escluso qualche fenomeno anche su Roma. Nel corso del pomeriggio precipitazioni che si estenderanno al Romano e Reatino, con fenomeni soprattutto a carattere di rovescio o temporale, per poi raggiungere anche il basso Lazio tra la serata e la notte. Non esclusi locali fenomeni a carattere di nubifragio. Di seguito la tendenza meteo per i prossimi giorni. Temperature stabili su Roma e comprese tra i +22/+24°C della notte ed i +29/+30°C del primo pomeriggio.

Clima meno caldo nei prossimi giorni

A partire da venerdì le condizioni meteo tenderanno verso un graduale miglioramento, anche se con residua instabilità fino alla giornata di sabato. Inoltre è atteso un calo delle temperature, più evidente dal weekend grazie al graduale ingresso di aria più fresca sul Mediterraneo. Le massime su Roma si porteranno anche leggermente sotto i +30°C e soprattutto le minime torneranno a scendere sotto i +20°C, anche fin verso i +15/+16°C ad inizio settimana, mettendo fine alle notti tropicale oramai persistenti. Prima parte della prossima settimana comunque attesa per lo più stabile e soleggiata e finalmente con clima più gradevole.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile con caldo intenso che insisterà sino a mercoledì, poi atteso un peggioramento con calo termico. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!