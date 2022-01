METEO ROMA – Ancora tempo STABILE e TEMPERATURE sopra la media, PEGGIORAMENTO verso l’EPIFANIA. Le PREVISIONI

Meteo Italia, la situazione

Buongiorno e buon inizio settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano. Nel corso dei giorni appena trascorsi abbiamo avuto un robusto campo di alta pressione esteso sull’Europa centro-occidentale e sul Mediterraneo, portando condizioni meteo piuttosto stabili, con cieli soleggiati e temperature fino ad oltre 10 gradi sopra la media, ma anche con nebbie e nubi basse su pianure e coste. Il vasto campo di alta pressione ora sta iniziando a cedere, anche se ancora esteso sul Mediterraneo, permettendo delle infiltrazioni umide da nord-ovest e da metà settimana potrà tendere in ritirata. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Roma e per il Lazio!

Meteo Roma oggi

Meteo Roma – Tempo ancora stabile su Roma e sul Lazio in questo inizio settimana. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con cieli poco nuvolosi e maggiori addensamenti lungo la fascia costiera e sull’Alto Lazio. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con tempo asciutto e cieli poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi su Roma e sul Lazio centro-settentrionale, poco nuvoloso sui restanti settori. Temperature stabili o in lieve diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi e su Roma saranno comprese tra 7°C e 12°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Meteo Roma domani

Meteo Roma domani – Anche la giornata di domani si appresta ad essere stabile su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con cieli poco o irregolarmente nuvolosi e maggiori addensamenti sula Lazio centro-settentrionale. Nel corso delle ore pomeridiane non sono previste variazioni di rilievo, con il tempo che si manterrà asciutto e cieli poco nuvolosi. In serata si rinnovano le assenze di precipitazioni, con nuvolosità bassa in transito e maggiori spazi di sereno nel Reatino. Temperature in aumento e su Roma saranno comprese tra 9°C e 16°C. Vediamo di seguito la tendenza meteo per i prossimi giorni.