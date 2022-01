METEO ROMA – NUBI in aumento sulla capitale, poi domani arriva qualche PIOGGIA; le previsioni

Meteo Roma, la situazione

Buona domenica dal Centro Meteo Italiano a tutti gli affezionati lettori della capitale! Weekend che prosegue stabile sull’Italia, ma con campo barico in generale flessione per il passaggio sui Balcani di un’ansa depressionaria. Un rapido passaggio instabile è atteso ad avvio settimana, poi l’alta pressione riporterà una fase asciutta con l’Inverno in nuovo affanno per l’avvio di febbraio. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Roma e per il Lazio!

Meteo ancora stabile oggi su Roma, ma con nubi in aumento

Meteo Roma – Il weekend proseguirà sostanzialmente stabile sul Lazio, nonostante nelle ultime 24 ore si sia registrato un deciso calo barico. La giornata è infatti iniziata con tanto sole su Roma, ma con tendenza all’aumento della nuvolosità da ovest, sintomo di un graduale cambio di circolazione. Temperature attorno alle medie del periodo, con valori compresi tra i +2/+3°C del primo mattino ed i +13°C del pomeriggio. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Rapido peggioramento ad avvio settimana, poi torna l’alta pressione

Una saccatura in discesa dal nord Europa, lambirà ad inizio settimana anche l’Italia. Tempo in peggioramento sul Lazio nella giornata di lunedì 31 gennaio con molte nubi e qualche goccia di pioggia anche su Roma. Deboli nevicate sono attese sull’Appennino inizialmente a partire dai 1400-1600 metri, in calo dalla sera sin verso i 1000-1200 metri. Rapido miglioramento già da martedì, seppur con venti tesi settentrionali, con tempo asciutto sul Lazio almeno fino a venerdì grazie ad una nuova rimonta anticiclonica.