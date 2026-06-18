Meteo Roma – Anticiclone africano in rinforzo, caldo intenso fino al weekend

Situazione meteo a scala nazionale

Buon giovedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede un promontorio anticiclonico di matrice africana in progressivo rinforzo tra Europa e Mediterraneo centrale, mentre la saccatura in quota dei giorni scorsi si è ormai spostata verso i Balcani e la Grecia. Sull’Italia le condizioni meteo risultano quindi in prevalenza stabili e soleggiate, con temperature in deciso aumento e caldo che inizia a farsi intenso soprattutto al Centro-Nord. Qualche locale disturbo pomeridiano potrà ancora interessare i rilievi, ma il quadro generale sarà dominato dall’alta pressione. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata di giovedì 18 giugno caratterizzata da tempo stabile e caldo sul Lazio. Al mattino avremo cieli sereni o poco nuvolosi su Roma e su gran parte della regione, con clima già piuttosto caldo nelle aree interne. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni sulla Capitale, dove prevarranno sole e caldo intenso; qualche locale addensamento potrà svilupparsi sui settori appenninici, ma con fenomeni generalmente assenti o molto isolati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in aumento su Roma e comprese tra i +18/+20°C della notte ed i +35/+36°C del primo pomeriggio. Temperature in aumento su Roma e comprese tra i +20/+21°C della notte ed i +32/+34°C del primo pomeriggio.

Meteo Roma domani

La giornata di domani venerdì 19 giugno vedrà un ulteriore consolidamento dell’alta pressione sul Lazio. Al mattino tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni e sole prevalente. Al pomeriggio ancora condizioni meteo asciutte sia su Roma che sul resto del territorio regionale, salvo qualche innocuo addensamento sui rilievi appenninici. In serata e nella notte tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature stazionarie o in lieve ulteriore aumento, comprese su Roma tra i +20/+21°C di minima ed i +35/+36°C di massima. Di seguito la tendenza meteo per la settimana.

Weekend stabile e caldo in vista

Nel corso del weekend l’anticiclone africano continuerà a dominare lo scenario meteo sul Mediterraneo centrale, garantendo condizioni di stabilità diffusa anche sul Lazio. Su Roma sono attese giornate pienamente estive, con sole prevalente, cieli sereni o poco nuvolosi e temperature ben superiori alle medie del periodo.

Le massime sulla Capitale potranno mantenersi intorno ai +35/+36°C, con punte localmente superiori nelle pianure interne e lungo la valle del Tevere. Caldo intenso anche nelle ore serali, specie nelle aree urbane, mentre le minime tenderanno progressivamente ad aumentare. La fase calda potrebbe proseguire anche nella prima parte della prossima settimana, pur con possibili lievi oscillazioni termiche.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile nei prossimi giorni con sole prevalente e temperature estive. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!