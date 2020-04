METEO ROMA: Anticiclone africano sull’Italia, sole prevalente e clima caldo per oggi poi graduale peggioramento

Meteo Italia: tra nubi irregolari in transito e temperature in aumento

L’ Anticiclone africano sull’Italia garantisce ancora condizioni meteo stabili in Italia ma non sempre soleggiate. Sulle regioni più occidentali del paese infatti sono arrivate alcune nubi tuttavia senza precipitazioni di rilievo associate. Sulla città di Roma il tempo risulterà stabile per la mattinata odierna ma con della nuvolosità maggiore rispetto la giornata di ieri. Seconda parte di giornata che vedrà il rinnovarsi di alternanza di nubi a schiarite, con precipitazioni assenti. Temperature destinate a salire nelle prossime ore fino a raggiungere dei valori diurni di +22°C. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Domani ancora nubi in Italia e qualche pioggia in arrivo

Durante la giornata di domani, Sabato 18 Aprile, troveremo della nuvolosità medio-alta in transito su tutte le regioni settentrionali ma con tempo asciutto. Nubi in transito sin dal primo mattino su Lazio e Toscana e deboli piogge a partire dalle coste a confine tra le due regioni in estensione a quasi tutti i settori entro la sera/notte. Tempo instabile anche sulla Sardegna con deboli piogge sparse in giornata, bel tempo altrove ma con nubi in aumento nella seconda parte di giornata a partire da Campania, Molise e Puglia settentrionale. Temperature in generale rialzo specialmente nei valori minimi. Ventilazione debole o moderata dai quadranti meridionali.

Weekend instabile anche a Roma

Nonostante le correnti meridionali risulteranno particolarmente calde e le temperature oltrepasseranno la media di riferimento anche nei prossimi giorni, sulla città di Roma come del resto in altre città d’Italia avremo qualche nota d’instabilità durante il prossimo weekend con qualche pioggia in arrivo, specie nella seconda parte della giornata di Domenica. Il tutto sotto la spinta di una depressione attiva tra la penisola iberica e il nord-africa. Avremo anche un discreto carico di particelle di sabbia sospese nell’aria sotto la spinta delle correnti meridionali in quota.