METEO ROMA: Aria di PRIMAVERA con un robusto Anticiclone, ecco le previsioni per le vacanze di Pasqua

Meteo Italia: il mese di Marzo passa agli archivi con interessanti episodi nevosi

Appena da poche settimane entrati nella stagione delle Primavera ed ecco subito che le temperature sono aumentate sensibilmente sull’Italia, specie in pianura Padana e sulle regioni centrali dove abbiamo raggiunto valori prossimi ai 25°c. Il tutto grazie alla presenza di un robusto e vasto Anticiclone stabile da diversi giorni sull’Europa centrale. A Roma il tempo si è mantenuto sempre stabile, non piove da molti giorni e le temperature risultano particolarmente gradevoli. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Evoluzione meteo in Italia

La settimana in corso sarà caratterizzata da condizioni meteo prevalentemente stabili e soleggiate su gran parte della nostra penisola salvo qualche eccezione sulla Sicilia. Sole e clima gradevole in Italia e soprattutto a Roma con le temperature comprese tra +8°c e +24°c anche nei prossimi giorni. Tuttavia un lieve cedimento dell’Anticiclone potrebbe destabilizzare il tempo in Italia nei prossimi giorni.

Previsioni meteo Pasqua e Pasquetta

Temperature fino e oltre i +25°C entro la giornata di Sabato in molte città dell’Italia, poi per la giornata di Pasqua avremo i primi segnali di cedimento da parte dell’Alta Pressione: l’infiltrazione di correnti Atlantiche in seno all’anticiclone potrebbero generare locali temporali termo-convettivi. Fenomeni piuttosto localizzati e di breve durata, per lo più sul Trentino a sull’Appennino Meridionale.