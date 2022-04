METEO ROMA – Arriva il MALTEMPO INVERNALE con NEVE in collina e possibile NEVE TONDA anche sulla Capitale

Situazione meteo in Italia

Buongiorno cari amici del Centro Meteo Italiano! La perturbazione arrivata sul Mediterraneo nella giornata di mercoledì continua a portare condizioni meteo instabili sulla Penisola Italiana anche nella giornata odierna, con cieli nuvolosi e piogge sparse. Inoltre tra la serata e la notte su domani è in arrivo sul Mediterraneo un nucleo di aria artica che si sta isolando sulla Francia e che entro la mattinata di domani interesserà l’Italia portando maltempo invernale. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo di Roma per la giornata odierna

Meteo Roma – Giornata uggiosa per quest’oggi su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo cieli nuvolosi su tutta la regioni con piogge sparse sul Reatino e sul Basso Lazio e più asciutto altrove ma con possibili fenomeni isolati. Al pomeriggio ancora cieli nuvolosi su tutto il Lazio con fenomeni più sporadici ancora su Reatino e Basso Lazio, asciutto altrove. In serata inizierà ad arrivare l’aria fredda e le condizioni meteo tenderanno a peggiorare con piogge sparse su tutta la regione, anche a carattere di rovescio o temporale sul Lazio centro-meridionale. Temperature in lieve calo, comprese su Roma tra 12°C e 17°. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Previsioni meteo Roma per domani

Meteo domani – La giornata di domani sarà caratterizzata dal maltempo invernale su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo nuvolosità irregolare con piogge e temporali sparsi, e neve fino a 400-500 metri di quota. Duranti i fenomeni più intensi saranno possibili anche rovesci di graupel (neve tonda) fino al piano, quindi anche sulla Capitale. Nel corso delle ore pomeridiane non sono previste variazioni di rilievo con precipitazioni sparse e neve oltre i 500-600 metri, possibili fenomeni intensi nelle zone interne. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse e neve oltre i 600 metri, acquazzoni e temporali in Ciociaria. Temperature in netto calo e su Roma saranno comprese tra 5°C e 11°C. Vediamo di seguito la tendenza meteo per i prossimi giorni.