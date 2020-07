METEO ROMA – Aumenta la probabilità di PIOGGIA o TEMPORALE, tendenza per l’ESTATE 2020

Meteo Italia: fronte freddo in arrivo

I venti di Tramontana hanno prodotto un calo delle temperature in tutta l'Italia rispetto la settimana precedente, specie sulle regioni adriatiche. Tuttavia siamo solo agli inizi di una fase meteo fresca e instabile con le correnti settentrionali prevalenti e con esse temperature fresche nonché temporali in arrivo. Anche sulla città di Roma infatti staremo a vedere il ritorno di qualche acquazzone pomeridiano tra oggi e i prossimi giorni della settimana in corso mentre la colonnina di mercurio si manterrà su valori inferiori la media di riferimento.

Previsioni meteo Roma

Sulla città di Roma la giornata odierna risulterà irregolarmente nuvolosa con poche schiarite. Non si escludono brevi piovaschi nelle prossime ore del pomeriggio, stessa cosa poi per la giornata di Venerdì 17 Luglio. Clima ancora fresco e piuttosto gradevole con le temperature che nelle ore centrali della giornata si assesteranno intorno ai 30°c. Attenzione tuttavia a possibili raffiche di vento durante eventuali fenomeni pomeridiani. Nel corso del Weekend e durante la prima parte della prossima settimana assisteremo ad un miglioramento meteo con sole e temperature estive.

Tendenza meteo Estate 2020

E così l’Estate 2020 subisce un evidente arresto in questi giorni con temperature sotto la media e con temporali man mano più diffusi in Italia. Tuttavia il mese di Luglio procederà con il bel tempo sulla città di Roma e con le temperature contenute nella media senza particolari ondate di caldo record. L’Anticiclone delle Azzorre dominante in Europa nella scorsa settimana ed ora in ritiro nella sua sede di origine, tornerà a dominare sull’Italia e assicurando condizioni meteo stabili con clima caldo ma senza eccessi.