Meteo Roma – Bel tempo con tanto sole e caldo anche intenso, possibili piogge con calo termico verso il weekend

Condizioni meteo attuali

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Alta pressione ancora presente sul Mediterraneo mantiene stabili le condizioni meteo al Centro-Sud, mentre una saccatura atlantica in movimento sull’Europa occidentale porta correnti instabili al Nord con progressivo peggioramento. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, mercoledì 23 luglio

Giornata estiva tra stabilità e clima caldo. Bel tempo su Roma e su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli per lo più soleggiati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con poche variazioni e comprese su Roma tra i +21/+22°C ed i +33/+34°C.

Meteo Roma domani, giovedì 24 luglio

La giornata di domani sarà ancora all’indegna del bel tempo su Roma e sul Lazio. Sia al mattino che al pomeriggio tempo stabile con qualche nube sul Lazio centro-settentrionale e soleggiato altrove. In serata e nella notte non sono attese variazioni con nuvolosità e schiarite. Di seguito la tendenza meteo per i prossimi giorni. Temperature stabili o in lieve rialzo nei valori minimi e comprese su Roma tra i +23/+24°C ed i +33/+34°C.

Settimana estiva sul Lazio, ma attenzione al fine settimana

Le condizioni meteo sul Lazio, come appena visto, resteranno stabili e per lo più soleggiate almeno fino a domani, grazie alla presenza dell’anticiclone subtropicale. Tuttavia, i modelli iniziano a mostrare segnali di un possibile cambiamento tra venerdì e sabato, quando una saccatura atlantica potrebbe penetrare sul Mediterraneo centrale. In questo scenario non sono da escludere temporali localizzati anche sul Lazio e un generale calo termico nel weekend su valori più vicini alle medie del periodo. Tendenza comunque da confermare.

