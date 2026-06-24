Meteo Roma – Bel tempo e clima rovente ma possibili temporali pomeridiani, picco del caldo atteso a fine giugno

Situazione meteo a scala nazionale

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Attuale situazione sinottica che vede un vasto campo di alta pressione disteso su Mediterraneo ed Europa, con massimi di pressione al suolo fino a 1020 hPa sui settori centrali del continente e massimi in quota invece sull’Europa occidentale permettendo infiltrazioni fresche in quota da est sul Mediterraneo. Questo porta in Italia tempo stabile e clima rovente, ma anche molti temporali pomeridiani. Instabilità pomeridiana che comunque andrà attenuandosi nei prossimi giorni con i massimi di geopotenziale in graduale movimento verso est. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Mercoledì tra bel tempo, caldo intenso e temporali pomeridiani. Al mattino tempo stabile su tutta la regione con sole prevalente, mentre al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone interne ed in movimento verso le pianure del Lazio e localmente fin sulle coste. Possibili locali acquazzoni o temporali anche sulla Capitale. Tendenza ad un generale miglioramento dalla serata con graduali schiarite in arrivo da est. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature stabili su Roma e comprese tra i +22/+23°C della notte ed i +34/+35°C del primo pomeriggio.

Meteo Roma domani

La giornata di domani vedrà l’instabilità termo-convettiva più attenuata sul Lazio a causa di un lieve aumento dei geopotenziali. Al mattino stabilità diffusa su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino, con la possibilità di qualche fenomeno in sconfinamento sulle pianure. Non escluso qualche locale rovescio sulla Capitale, specie sui settori settentrionali e orientali della città. Ancora cieli soleggiati sul resto del Lazio. In serata torna la stabilità ovunque con ampie schiarite. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature stabili su Roma e comprese tra i +22/+23°C della notte ed i +35/+36°C del primo pomeriggio.

Maggiore stabilità nella seconda parte di settimana e caldo in aumento dal weekend

Nel corso dei prossimi giorni, con i massimi di pressione che si muovono dall’Europa occidentale verso quella orientale, i valori di geopotenziale tenderanno ad aumentare sul Mediterraneo centrale. Questo porterà un aumento della stabilità, attenuando dunque l’instabilità termo-convettiva. Su Roma attese dunque giornate stabili e soleggiate, mentre qualche acquazzone o temporale pomeridiano sarà ancora possibile nelle zone interne, specie in Appennino. Non escluso qualche piovasco isolato sui settori orientali e settentrionali della Capitale, comunque di breve durata. Temperature in aumento tra weekend e ultimi giorni di giugno, con picco sul Lazio che potrebbe aversi tra lunedì 29 giugno e martedì 30 giugno. Massime che su Roma in tale frangente potrebbero spingersi fin verso i +38/+39°C e localmente sfiorare i +40°C su pianure e vallate interne della regione, specie sulla valle del Tevere. Possibile graduale attenuazione del caldo con l’arrivo di luglio, ma su valori comunque ancora sopra media.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma estivo con sole e caldo intenso, ma con possibili temporali pomeridiani. Picco del caldo atteso a fine mese. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!