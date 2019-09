METEO ROMA: gran sole e temperature sotto i 30 gradi grazie alle correnti fresche settentrionali

Bel tempo anche sulla città di Roma.

L’Anticiclone delle Azzorre garantisce condizioni meteo stabili e clima mite sulle regioni del centro-nord Italia mentre al sud specie tra Calabria e Sicilia imperversa il maltempo con i temporali fin lungo le coste. Bel tempo pertanto a Roma come in tutte le altre città del centro e del nord Italia dove troviamo sole o soltanto qualche nube di passaggio nel cielo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Alta pressione su gran parte dell’Italia nelle prossime ore.

Tra gli ultimi giorni di Agosto e i primi di Settembre sono cambiate le condizioni meteo sullo scenario europeo ed italiano con il ritorno delle piogge e temporali fin lungo la costa prima in Sardegna ed ora anche in Sicilia e Calabria. Tuttavia tra oggi e domani, l’Anticiclone delle Azzorre in espansione sull’Europa occidentale si farà sentire in gran parte dell’Italia. Bel tempo su tutte le regioni del nord e del centro Italia e clima fresco con le correnti settentrionali in transito.

Nubifragi tra Calabria e Sicilia.

Maggiormente a rischio nubifragi nelle prossime 24-48 ore la Sicilia e la Calabria. I tutto generato da una circolazione depressionaria in grado di produrre maltempo localmente anche di forte intensità. Proprio in questi minuti i temporali sono in formazione sulle regioni meridionali, saranno i settori ionici della Calabria e la costa settentrionale e orientale della Sicilia i settori d’Italia maggiormente colpiti dal maltempo con possibili nubifragi.