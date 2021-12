METEO ROMA – Breve pausa stabile con nuova PERTURBAZIONE in arrivo, ma per CAPODANNO arriva l’ALTA PRESSIONE

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e buon inizio settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano. La perturbazione che nel weekend di Natale ha portato piogge e temporali su gran parte dell’Italia, nella giornata odierna si trova oramai sulla Penisola Balcanica lasciando tempo stabile e asciutto sulla Penisola Italiana, salvo residue piogge sulle regioni del Sud. Ma una nuova perturbazione atlantica è in arrivo sempre nella giornata odierna, la quale nel pomeriggio inizierà ad interessare le regioni di Nord-Ovest ed entro la serata porterà maltempo anche sulle regioni centrali. Andiamo quindi a vedere con maggiore dettaglio le previsioni meteo per Roma e per il Lazio.

Meteo Roma oggi

Meteo Roma – La giornata odierna sarà inizialmente stabile con una temporanea pausa delle piogge su Roma e sul Lazio, le quali saranno poi di ritorno nella serata. Al mattino avremo tempo stabile e asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel corso delle ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare rendendo i cieli poco o irregolarmente nuvolosi sul Lazio e nel tardo pomeriggio sono in arrivo delle deboli piogge sui settori settentrionali della regione. In serata cieli nuvolosi e precipitazioni che si estenderanno a tutta la regione, con piogge sparse anche intense, localmente anche a carattere di rovescio. Durante la notte il fronte instabile scorre verso sud-est portando i primi miglioramenti sull’Alto Lazio, mentre residue piogge interesseranno ancora i settori centro-meridionali della regione, anche a carattere di acquazzone o temporale, specie in Ciociaria. Temperature in calo nei valori minimi e in aumento in quelli massimi, che su Roma saranno comprese tra 8°C e 15°. Venti deboli o assenti nella prima parte della giornata e in lieve intensificazione nella seconda parte della giornata, con direzione dai quadranti meridionali che tenderanno a ruotare verso quelli sud-orientali nella serata. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Meteo Roma domani

Nella giornata di domani le condizioni meteo su Roma ed il Lazio risulteranno piuttosto stabili, con il fronte instabile oramai allontanato verso sud-est e l’alta pressione in arrivo da ovest. Al mattino avremo tempo stabile e asciutto su tutta la regione con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio il tempo si manterrà stabile e asciutto, ma con qualche nube in transito sui settori centro-settentrionali. In serata nuvolosità in aumento che porterà i cieli ad essere irregolarmente nuvolosi, ma senza fenomeni associati o al più qualche pioggia isolata di debole intensità nelle zone più interne dell’Alto Lazio. Maggiori aperture sui settori meridionali della regione. Temperature su Roma comprese tra 10°C e 15°C. Ventilazione debole di direzione variabile. Vediamo di seguito la tendenza per il resto della settimana.