Meteo Roma – Caldo senza sosta, sarà un weekend da bollino rosso sulla capitale

Situazione meteo a scala nazionale

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, alimentato da masse d’aria molto caldo nord africane. In tal modo persistono condizioni meteo molto calde sull’Italia con temperature elevate e disagio prolungato. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Weekend che inizierà con una giornata di sabato caratterizzata da una mattinata stabile su tutto il Lazio e sulla città di Roma, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche corso del pomeriggio con sole sulla capitale, mentre occasionali acquazzoni e temporali prenderanno forma a ridosso dell’Appennino. Bel tempo serale, stellato nottetempo. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature elevate con bollino rosso su Roma e comprese tra i +25/+27°C di minima ed i +36/+38°C di massima con punte di +39/+40°C sui settori periferici interni.

Meteo Roma domani

Giornata di domenica caratterizzata da una mattinata con cieli sereni su tutto il Lazio e sulla città di Roma, salvo innocui addensamenti sui settori costieri. Situazione meteorologica che si manterrà stabile sulla capitale anche nel pomeriggio, mentre sui settori interni tenderanno a formarsi acquazzoni e temporali. Generale miglioramento serale, quando sulla capitale sono attese ampie schiarite. Stellato nottetempo. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +25/+27°C della notte ed i +35/+37°C del primo pomeriggio.

Caldo no stop, ma con qualche temporale in più sui settori interni

Giornata di lunedì nel complesso estiva sulla capitale con tanto sole al mattino e primo pomeriggio, poi qualche disturbo a ciclo diurno potrà prendere forma sui settori interni del Lazio, in rapido dissolvimento serale. Situazione meteo che vedrà insistere il caldo intenso per tutta la settimana con massime superiori ai +35°C.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile con caldo intenso per tutta la prossima settimana. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!