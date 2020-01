METEO ROMA: Clima primaverile sulla Capitale d’Italia, novità in arrivo nel prossimo weekend

Sole prevalente in Italia

Bel tempo e clima primaverile in queste ore su gran parte del paese, temperature in ascesa fin sopra la media. Sull’Europa un vasto e robusto Anticiclone con valori di pressione al suolo oltre i 1035 hPa domina lo scenario meteo da diversi giorni. Tempo stabile anche a Roma nella giornata odierna come in tutte le altre città dell’Italia, con cieli sereni o poco nuvolosi. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo, Venerdì 24 Gennaio

Maltempo in arrivo tra la mattinata e il pomeriggio sulle regioni nord-occidentali d’Italia con piogge sulla Liguria e sul Piemonte, neve sulle Alpi oltre i 1300 metri di quota. Maltempo in estensione a tutto il nord Italia in serata e nottata con neve sia sulle Alpi che in Appennino fino a 800 metri di quota. Mattinata ancora soleggiata al centro Italia, nubi in aumento in Toscana e prime piogge in arrivo al pomeriggio. Maltempo in serata e nottata su tutte le regioni eccetto lungo le coste dell’Abruzzo. Tempo prevalentemente asciutto e soleggiato sia sui settori peninsulari che sulle isole maggiori eccetto in Sardegna dove troveremo cieli irregolarmente nuvolosi con locali piogge o acquazzoni associati. Temperature in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Modesto peggioramento in arrivo in Italia da domani

Le temperature in Italia superano già la media del periodo con valori primaverili nel corso delle ore centrali della giornata. Modelli meteo concordi nell’ arrivo di correnti più instabili di natura Atlantica e con esse anche qualche precipitazione nel fine settimana specie sulle regioni tirreniche. Piogge in arrivo anche a Roma dalla serata di domani, Venerdì 24 Gennaio.