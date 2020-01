METEO ROMA – Correnti UMIDE in scorrimento nel Mediterraneo porteranno a qualche PIOGGIA, ecco le previsioni

Condizioni meteo prevalentemente stabili in Italia

Il flusso perturbato che ha interessato negli ultimi giorni la nostra Penisola è ora in scivolamento verso oriente e interesserà nelle prossime ore l’area balcanica. Ciò lascerà campo libero ad un vasto promontorio anticiclonico di matrice azzorriana di poter risalire e riprendere il controllo di gran parte del bacino del Mediterraneo centro-occidentale, però non senza qualche disturbo, come vedremo in seguito. Stabilità caratterizzerà dunque lo stivale e la Capitale, anche se per non molto altro tempo come vedremo.

Piogge occasionali sul versante tirrenico

Qualche nota di maltempo si può invece ritrovare solamente lungo il versante tirrenico settentrionale e in particolare sulle aree interposte tra lo spezzino e l’alto settore costiero toscano. Questo a causa di un nuovo e blando flusso atlantico in ingresso sulla nostra Penisola responsabile anche dell’aumento della copertura nuvolosa su tutte le regioni tirreniche. I fenomeni sono e saranno però occasionali e di debole intensità, oltre che piuttosto brevi e dunque rilasceranno al suolo un accumulo effimero se non del tutto assente.

Previsioni meteo Roma oggi

La giornata di Roma è stata caratterizzata dalla nuvolosità persistente quest’oggi, con cieli spesso anche molto nuvolosi, ma con assenza di precipitazioni. Tempo che dunque è rimasto e rimarrà asciutto sulla Capitale nelle prossime ore, mentre la nuvolosità sarà il tratto caratteristico dei cieli capitolini anche per la serata odierna. Gli estremi termici giornalieri oggi misurano circa +10°C di minima a cui è seguita una massima intorno ai +15°C.